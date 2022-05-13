В Тобольске мужчина отобрал у курьера еду

В Тобольске клиент службы доставки еды ограбил курьера. Мужчина решил не платить за блюда. Он просто взял пакет с провизией и убежал. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело по статье «грабёж». Об этом сообщают в пресс-службе ОМВД по Тобольску 13 мая 2022 года.

Стоимость провианта – 3 тыс. рублей.

«28-летний тоболяк сделал заказ с доставкой еды и алкогольных напитков, не имея при этом денежных средств. Когда приехал курьер, молодой человек сделал вид, что пытается оплатить заказ, но девушка поняла, что у клиента нет денег, и вернулась в машину. Подозреваемый спустился за курьером, взял с заднего сидения пакет со своим заказом, девушка пыталась остановить злоумышленника, но тот ее оттолкнул и убежал домой», – уточнили в пресс-службе отдела полиции.

Полицейские задержали подозреваемого. Свою вину он признал. Его уже заключили под стражу.

Тобольск, Наталья Ефремова

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