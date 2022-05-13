Тюменцев заставят возместить затраты на тушение пожаров

Жителей Тюменской области, по чьей вине в регионе разгорелись пожары, заставят возместить затраты на борьбу с огнем
Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, в отношении шести виновников направлены судебные иски для возмещения расходов, связанных с тушением ландшафтных пожаров. С еще семи виновников будут взыскивать ущерб, причиненный животному миру.
Всего на 13 мая 2022 года на территории области органами дознания МЧС установлено 27 виновников ландшафтных пожаров.
Они привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима).
Причинами пожаров явились:
– умышленное сжигание сухостоя для очистки территории;
– поджигание травы из хулиганских побуждений;
– детская шалость с огнем;
– небрежность при проведении сварочных работ;
– неосторожное обращение с огнем при курении.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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