Под Тюменью из-за пожара идет эвакуация людей, перекрыта трасса

Под Тюменью из-за лесного пожара около села Кривданова эвакуируют людей из Центра оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика».

«Будет эвакуировано 126 человек, жители Тюмени – к себе домой, остальные разместятся в профилактории «Градостроитель», – сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Транспорт для эвакуации был подготовлен заранее, на случай возникновения угрозы. Людей также заранее накормили ужином.

Прокуратура области уже начала проверку причин возникновения и распространения пожара в районе Криводанова. На месте происшествия находится прокурор Тюменского района.

Тушение пожара осуществляется силами авиабазы, МЧС и противопожарной службы Тюменской области.

Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводанова. Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»