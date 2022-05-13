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Пятница, 13 мая 2022, 19:10 мск

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Под Тюменью из-за пожара идет эвакуация людей, перекрыта трасса

Фото – телеграм-канал ГИБДД по Тюменской области

Под Тюменью из-за лесного пожара около села Кривданова эвакуируют людей из Центра оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика».

«Будет эвакуировано 126 человек, жители Тюмени – к себе домой, остальные разместятся в профилактории «Градостроитель», – сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Транспорт для эвакуации был подготовлен заранее, на случай возникновения угрозы. Людей также заранее накормили ужином.

Прокуратура области уже начала проверку причин возникновения и распространения пожара в районе Криводанова. На месте происшествия находится прокурор Тюменского района.

Тушение пожара осуществляется силами авиабазы, МЧС и противопожарной службы Тюменской области.

Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводанова. Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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