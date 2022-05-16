В Тюмени пьяная парочка заперла в машине инспектора ДПС

В Тюмени состоялся суд над молодым человеком, который, спасая пьяную подругу от полиции, напал на инспектора ДПС.

Дело было глубокой ночью 22 января 2022 года. У дома по ул. 4-я Западная в Тюмени сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 2112 без государственных номеров. За рулем они обнаружили нетрезвую женщину. Пока составляли протокол, нарушительница позвонила такому же пьяному приятелю – 22-летнему Дальеру Измайлову – и он приехал ее спасти.

Измайлов предложил сбежать с места происшествия, и чтобы инспектор не выскочил за девушкой из служебной машины, удерживал дверь с водительской стороны.

«Когда полицейскому все же удалось выбраться из автомобиля, то Измайлов на него напал и дважды ударил кулаком в грудь, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. – Суд признал Измайлова виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно».

Кроме этого, суд обязал мужчину пройти обследование в областном наркологическом диспансере на предмет необходимости лечения от алкогольной зависимости. В случае такой необходимости Измайлов обязан будет лечиться под контролем уголовно-исполнительной инспекции УФСИН.

Тюмень, Ольга Федорова

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