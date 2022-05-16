Губернатор Моор назначил нового главу департамента ЖКХ

В правительстве Тюменской области очередные кадровые изменения – на должность директора департамента ЖКХ с 16 мая 2022 года назначен Семен Тегенцев. Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее Тегенцев занимал должность заместителя главы Тюмени, директора департамента городского хозяйства. Летом прошлого года, назначая его своим заместителем, глава города Руслан Кухарук отметил, что Семен Тегенцев имеет большой опыт – он участвовал в разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Тюмени, координировал мероприятия по капремонту, инициировал создание в Тюмени Единого центра озеленения.

Пост главы областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области стал вакантен 15 ноября 2021 года, после того, как бывший директор Мугаммир Галиуллин увоился по собственному желанию.

Тюмень, Ольга Федорова

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