Губернатор Моор начал искать себе новых сотрудников среди тюменских студентов

В Тюменской области будет создан молодежный кадровый резерв. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор (№52 от 13 мая 2022 года).

Цель создания резерва – выявление перспективной молодежи, содействие в ее профессиональном развитии. Молодых людей будут специально обучать для дальнейшей работы в правительстве области и в мэриях, параллельно формируя у них позитивное отношение к государственной и муниципальной службе.

Попасть в резерв можно с 18 лет. Нужно быть студентом и учиться на «хорошо» и «отлично» (оценок «4» и «5» должно быть не менее 70 процентов по результатам предыдущих сессий за весь период обучения).

Перечень направлений подготовки и специальностей, обучение на которых предоставляет право на включение в молодежный резерв, будет утверждаться аппаратом губернатора не позднее 1 сентября, исходя из краткосрочной потребности исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления.

Тюмень, Ольга Федорова

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