Пять из шести уральских регионов затормозили свое развитие

Тюменская область снизила позицию в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги исследования регионального развития 2021 года опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Тюменская область потеряла сразу три пункта, упав с 11 места в 2020 году на 14 место в 2022 году.

Такую же тенденцию демонстрирует ХМАО – за год округ переместился с 3 на 5 позицию.

Стабильны Ямал и Свердловская область – 6 и 7 места соответственно.

Челябинская область вошла в первую пятерку по росту рейтингового балла и единственная из субъектов УрФО скакнула вверх – с 19 места в 2020 году на 13 место в 2021 году.

Курганская область традиционно находится в конце рейтинга. За год она ухудшила свои позиции, переместившись с 74 на 75 место.

Рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: это показатели масштаба экономики, ее эффективность, показатели бюджетной сферы и показатели социальной сферы (к которым, в том числе, уровень безработицы, продолжительность жизни, доля населения с доходами ниже границы бедности и т.д.). Результаты позволяют судить об уровне с экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2021 года.

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