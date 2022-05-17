Тюменская чиновница повышала свои показатели, делая фальшивые протоколы на бизнес

В Ялуторовске судили бывшую чиновницу, которая в целях завышения показателей своей работы сфабриковала незаконный протокол в отношении предпринимателя.

В январе 2021 года сотрудница контролирующего органа составила протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя из Ялуторовска за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Якобы у бизнесмена отсутствовало дезинфицирующее средство и не хватало санитарных масок. При этом предприниматель не работал из-за низкого потока покупателей и нарушений не допускал.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, женщину признали виновной в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ) и оштрафовали на 325 тыс. рублей.

Кроме того, суд лишил ее права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти в сфере защиты прав потребителей в области потребительского рынка и услуг, сроком на 2 года 6 месяцев.

Ялуторовск, Ольга Федорова

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