Тюменца арестовали за экстремистский «концерт» на набережной

В Тюмени суд приговорил мужчину к двухнедельному аресту за пропаганду националистических организаций.

Днем 16 мая возле «Конторы пароходства» на набережной реки Тура Владимир Ф. под собственное музыкальное сопровождение выкрикивал лозунги запрещенных организаций УНА-УНСО и «Правый сектор», признанных экстремистскими и запрещенными на территории России. Более того, мужчина выложил видеоролик со своим «концертом» в Интернет.

В судебном заседании Владимир с правонарушением (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) согласился, заверил, что впредь такого не повторится, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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