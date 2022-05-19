Главы Тюмени и Тобольска раскрыли свои доходы за 2021 год

Глава Тюмени Руслан Кухарук отчитался о своих доходах за 2021 год. Согласно декларации, заработок градоначальника составил 6,1 млн рублей. Он практически не изменился с 2020 года (6 млн 50 тыс. руб.). Автомобиль у Кухарука также остался прежний – Фольксваген Touareg. Супруга главы Тюмени задекларировала 1,2 млн рублей, из которых 950 тысяч получила от продажи имущества. Судя по декларации, женщина продала легковой автомобиль Мицубиси Outlander II XL.

Глава Тобольска Максим Афанасьев задекларировал 6,2 млн рублей (в том числе от отчуждения имущества 500 тыс. руб.). Примерно столько же зарабатывает его жена – она показала доход в размере 24,3 млн рублей (в том числе от отчуждения имущества 18 млн руб.).

Глава Ишима Федор Шишкин задекларировал 4 млн рублей, мэр Ялуторовска Вячеслав Смелик – 3 млн рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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