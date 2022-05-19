В Тюмени сотрудника Ростелекома придавило 200-килограммовым грузом

В Тюмени произошел несчастный случай с логистом ПАО «Ростелеком». На мужчину свалился груз в 200 килограммов, когда он вместе с коллегами выгружал оборудование из автомобиля и транспортировал его с помощью автопогрузчика.

В один из рейсов автопогрузчик перевозил паллет с телекоммуникационным оборудованием и оно начало заваливаться на бок. Логист догнал спецтехнику и стал поддерживать груз руками, но это не помогло – коробки упали на мужчину. Он получил тяжелую травму.

«В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководства и специалистов подразделения за ходом выполнения работ. Отсутствие контроля за соблюдением трудовой дисциплины. Отсутствие контроля за состоянием территории», – сообщили в госинспекции труда по Тюменской области. Там добавили, что решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Тюмень, Ольга Федорова

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