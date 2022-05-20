В Тюмени покупателя «Пятерочки» ударило по голове железной арматурой

В Тюмени 18-летний юноша, выходя из магазина «Пятерочка» получил удар по голове металлическим предметом. А именно куском арматуры, который отлетел с места проведения дорожно-ремонтных работ.
Молодой человек получил сотрясение головного мозга и рвано-ушибленную рану теменной области. Он был госпитализирован, а затем длительный период времени получал лечение.
«Установлено, что ремонтные работы проводились дорожно-эксплуатационным предприятием с нарушением техники безопасности, в результате чего кусок железной арматуры попал в человека», – сообщает прокуратура Тюменской области.
Тюменец обратился с заявлением о взыскании компенсации морального вреда с предприятия. Накануне суд взыскал в пользу пострадавшего 100 тыс. рублей.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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