Студенты тюменских вузов прогуливали занятия по фальшивым справкам

Студентов двух тюменских ВУЗов отчислили за фальшивые справки о временной нетрудоспособности.

«Для подтверждения уважительной причины пропуска занятий молодые люди предоставили в образовательные учреждения медицинские справки ОКБ № 2, – сообщили в прокуратуре Тюменской области. – При этом студенты за медицинской помощью не обращались, врачи, от имени которых выданы справки, в ОКБ № 2 не работают, справки учреждением не выдавались».

Было возбуждены уголовные дела по ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Ведется расследование. Студенты из ВУЗов отчислены.

Тюмень, Ольга Федорова

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