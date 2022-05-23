В Тюмени школьник на скутере сбил трехлетнего мальчика

В Тюмени 12-летний школьник на скутере сбил 3-летнего ребенка. ДТП произошло сегодня на ул. Сазонова, 22 в микрорайоне Казарово, – сообщает ГИБДД Тюменской области. Пострадавший мальчик в больнице, по предварительной информации, у него тяжелые повреждения.

В Тюмень пострадавший ребенок приехал вместе с мамой, старшими сестрой и братом из Ялуторовска. Семья гостила у родственников.

Дети без взрослых пошли погулять на детскую площадку, младший ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, где его и сбил скутер.

Скутер принадлежит отцу школьника, родители утверждают, что не разрешают на нем кататься. На маму подростка сотрудники ПДН составили административный материал по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Тюмень, Ольга Федорова

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