Житель Тюмени арестован за размещение Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

В Тюмени суд взял под стражу 23-летнего программиста Эдуарда Щ., разместившего фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

«Не позднее 6 мая 2022 года обвиняемый с целью реабилитации нацизма в форме распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, разместил в сети «Интернет» в рамках проекта «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции, посвященной 9 мая», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

После того как в заявке вместо данных ветерана были размещены данные лидера нацистской Германии, молодой человек запостил принятую заявку на своей странице в социальной сети.

Вскоре Эдуард был задержан, возбуждено уголовное дело по двум статьям – ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). Идет расследование, по решению суда тюменец будет находиться в СИЗО до 6 июля 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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