Водитель джипа, сбивший пьяным мать с дочерью в Тюмени, осужден на 3 года

В Тюмени осудили мужчину, который устроил пьяное ДТП и сбил девочку с мамой на тротуаре. У женщины тяжкие травмы. Водителя отправят в колонию-поселение на 3 года.

Осужденному 47 лет, это житель Тюмени. Днём 22 января 2022 года он сел за руль «Джип Гранд Чероки» пьяным. На улице Советской он не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил женщину и её несовершеннолетнюю дочь.

Женщина получила различные телесные повреждения, причинившие тяжкий вред её здоровью.

Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно приговору суда, он должен провести 3 года в колонии-поселении, его также должны лишить прав на 2,5 года. В качестве компенсации с него взыскали 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Тюмень, Наталья Ефремова

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