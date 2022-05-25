Тюменца оштрафовали за съёмки набережной с квадрокоптера

Жителя Тюмени оштрафовали на 40 тыс. рублей за запуск квадрокоптера над набережной. Мужчина должен был получить разрешение на запуск аппарата, но не сделал этого. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура 25 мая 2022 года.

Инцидент произошёл в феврале 2022 года.

«В нарушение Воздушного кодекса РФ житель Тюмени без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил беспилотный летательный аппарат над городом Тюмень в районе набережной реки Тура и моста «Влюблённых» с целью проведения аэрофотосъемки мероприятий, проводимых в рамках фестиваля «Битва на Туре – 2022», – объясняют в надзорной инстанции.

В отношении владельца квадрокоптера прокурор возбудил дело об административном правонарушении за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ).

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»