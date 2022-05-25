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Среда, 25 мая 2022, 12:04 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюмени бетонная балка упала с 5 этажа и убила человека

В Тюмени молодого мужчину убила бетонная балка, свалившаяся с пятого этажа строящегося дома.

Трагедия произошла утром 25 мая на стройке по ул. Селекционная. 28-летний пострадавший скончался на месте. Следственный комитет начал проверку. Назначен комплекс экспертиз.

Накануне, 24 мая, в Тюмени погиб 29-летний рабочий, проводивший ремонт кровли общественной бани. Он сорвался с крыши. Прокуратура проводит проверку соблюдения правил по охране труда.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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