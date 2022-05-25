Губернатор Моор с миллиардером Михельсоном открыли в Тюмени научный центр

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) В Тюмени губернатор Александр Моор и глава правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли первую очередь научно-технического центра газовой компании.

Как сообщили в информационном центре областного правительства, современный профильный центр осуществляет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В составе – четырехэтажное здание НТЦ, двухэтажное хранилище керна и склад лабораторных образцов.

В результате реализации инвестпроекта уже создано 200 рабочих мест. Строительство второй очереди позволит увеличить их количество до тысячи.

В ходе церемонии открытия Александр Моор еще раз поблагодарил Михельсона за создание в тюменских школах корпоративных классов. «Их первые выпускники уже получили высшее образование и пришли на производство. Начиная подготовку кадров со школьной скамьи, компания инвестирует в развитие общего интеллектуального капитала региона», – сказал губернатор.

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