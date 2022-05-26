Депутаты Тюменской облдумы впечатлились отчетом губернатора Моора

Депутаты думы Тюменской области были очень впечатлены отчетом губернатора Александра Моора о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год.

«Почему бы нам не отметить эффективную работу правительства в вопросах экономики в сложнейшем 2021 году? Почему мы пишем лишь «принять к сведению»? Что за скромность?», – сказал депутат Владимир Ульянов.

Его поддержал Алексей Салмин. «Мы в отличие отличии от других регионов минимизировали вред, нанесенный экономике закрытием бизнеса. Краны работали, машины ездили, торговые центры закрывались совсем ненадолго. Правительство сработало достаточно эффективно. Смотрите какая инфраструктура выстраивается по медицине. Вот если завтра жизнь остановится с точки зрения инвестирования в медицинскую сферу – мы все равно лет 10 будем жить в режиме высокой планки. Это вызывает уважение», – заявил депутат.

В итоге депутаты проголосовали за предложение и официально отметили хорошую работу тюменского правительства в сложный коронавирусный 2021 год.

Выступая сегодня с отчетом перед депутатами, губернатор Александр Моор сообщил, что в 2021 году на поддержку экономики из областного бюджета было направлено более 21 млрд рублей. «В 2022 мы вновь переживаем период экономической турбулентности, проходить который нам помогают результаты и достижения 2021 года. Они стали прочным фундаментом для обеспечения стабильности и устойчивости к новым вызовам и внешним шокам экономики нашего региона и социальной сферы», – сказал глава региона.

В прошлом году в области было реализовано 330 инвестиционных проектов, создано более 3 тыс. рабочих мест. Были улучшены показатели по безработице допандемийного 2019 года, к концу 2021 они достигли минимального значения в 0,54% от численности рабочей силы (это в 5 раз ниже, чем на 1 января 2021 года).

«О верности принимаемых нами решений говорят высокие места региона в различных значимых рейтингах – 2 место в Рейтинге качества жизни АСИ и 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата», – сказал в заключении Александр Моор.

Тюмень, Ольга Федорова

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