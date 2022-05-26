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Четверг, 26 мая 2022, 11:44 мск

Новости Тюмень

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Тюменские власти разрешили многодетным тратить соцвыплаты на покупку земли

Власти Тюменской области расширили перечень целей, на которые можно потратить социальную выплату, поученную многодетной семьей взамен бесплатного земельного участка.

Поправки в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» в окончательном чтении сегодня утвердили депутаты областной думы.

Так, многодетные получили право использовать выплату:

– на оплату цены договора купли-продажи земельного участка, предназначенного для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства (за исключением земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности)

– на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение земельного участка, предназначенного для ИЖС.

– на погашение суммы основного долга (части суммы основного долга) или уплату процентов по ипотечному кредиту, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по такому кредиту, выданному на приобретение земельного участка, предназначенного для ИЖС.

Ранее многодетным разрешалось потратить социальную выплату на приобретение жилых помещений, квартир на первичном и вторичном рынках, строительство жилого дома. Некоторые из льготников хотели бы иметь в собственности землю, однако часто бесплатные участки выделяются там, где нет нормальной инфраструктуры. Сейчас у людей появилась воможность выбирать территорию для покупки земли самостоятельно.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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