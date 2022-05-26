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Четверг, 26 мая 2022, 13:48 мск

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Тюменские депутаты поддержали инициативу Югры о сохранении северной надбавки для пенсионеров

Депутаты тюменской облдумы поддержали инициативу коллег из думы ХМАО, которые просят министра труда РФ Антона Котякова сохранить северную надбавку для пенсионеров Крайнего Севера при их переезде в другие регионы на новое место жительства.

Сейчас, согласно федеральному законодательству, северянам к страховой пенсии по старости назначается ежемесячная фиксированная выплата. Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплата повышается на соответствующий районный коэффициент или увеличивается на 50 или 30 %.

При этом при выезде за пределы районов Крайнего Севера фиксированная выплата к страховой пенсии и повышение данной выплаты устанавливаются без учета районного коэффициента.

Депутаты просят главу Минтруда внести изменение в законы с тем, чтобы северяне, уезжающие в более теплые регионы, смогли сохранить повышенную пенсию.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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