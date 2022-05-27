В Тюменской области ребенок упал с автомобильного моста под поезд

В Тюменской области ребенок упал с моста под поезд. Трагедия случилась 25 мая на перегоне Новая Заимка – Заводоуковск Свердловской железной дороги.

«Предварительной причиной происшествия стало падение потерпевшего с моста на железнодорожные пути, в том числе на контактную сеть, расположенную над ними», – сообщает уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку по факту гибели ребенка.

Местные жители рассказывают, что мальчик сидел на перилах автомобильного моста возле ул. Сокольников. «Он сел на перила моста и не удержался, упал прямо на рельсы, а там поезд шел. Состав перерезал ребенка. Мальчику было 12 лет, он погиб», − цитирует слова очевидца Megatyumen.ru.

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