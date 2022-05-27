Тюменский полицейский не доложил об изнасиловании девочки

В Тюменской области состоялся суд над полицейским, который не доложил об изнасиловании 13-летней девочки.

Утром 22 июля 2020 года в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что ее пьяный муж заперся дома с любовницей и не пускает ее в жилище. На место отправили старшего участкового уполномоченного Дмитрия Матвеева.

«Около 5 часов утра участковый вместе с заявительницей подъехал к дому. Двери открыл пьяный хозяин. Когда полицейский вошел в квартиру, то увидел на его кровати 13-летнюю девочку. Супруга растлителя набросилась на нее с кулаками, – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. – Участковый задокументировал факт побоев и собрал сведения о возможном совершении хозяином квартиры преступления против половой неприкосновенности малолетней. Однако он не доложил об этом оперативному дежурному, и не доставил малолетнюю потерпевшую в отдел».

В ходе следствия выяснилось, что пьяный мужчина дважды изнасиловал гостившую в семье одноклассницу сына. О совершенных преступлениях девочка сразу никому не сказала, потому что боялась расправы насильника.

Заводоуковский районный суд признал Матвеева виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и оштрафовал на 60 тыс. рублей. Из органов полицейский уже уволен по отрицательным мотивам.

Заводоуковск, Ольга Федорова

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