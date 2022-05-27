В Тюмени начнут оказывать бесплатную юридическую помощь беженцам из Украины

В Тюменской области будут оказывать бесплатную юридическую помощь переселенцам из Украины. Такой законопроект внесен на рассмотрение облдумы депутатами фракции ЛДПР.

Они предлагают дополнить перечень категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, беженцами и вынужденными переселенцами из Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. На поддержку могут рассчитывать те, кто переехал в Тюменскую область после 24 февраля 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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