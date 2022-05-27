На тюменском месторождении «дочки» Роснефти погиб человек

В Тюменской области на газотурбинной электростанции «Тегусская» (месторождение «РН-Уватнефтегаз») погиб электромонтер. Трагедия произошла еще 28 марта, сообщает госинспекция труда.

«Два электромонтера прибыли на территорию подстанции 6/35 кВ и зашли в закрытое распределительное устройство-35кВ для выполнения текущего ремонта электрооборудования. В 17:04 было зарегистрировано аварийное отключение. Один из электромонтеров выбежал с криком, что напарник попал под напряжение. Пострадавшего вытащили, вызвали скорую помощь. Медицинские работники осуществили реанимационные действия, пострадавшего отправили в здравпункт, где медицинским работником была констатирована смерть работника», – рассказали в Роструде.

В ходе расследования было установлено, что причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Не была обеспечена безопасность работника при эксплуатации оборудования. Также не были выполнены организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

За допущенные нарушения трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»