На праймериз ЕР в гордуму Тобольска победили менеджер «Газпрома» и директор детсада

Партия «Единая Россия» подвела итоги праймериз на довыборах депутатов гордуму Тобольска по одномандатным избирательным округам № 12 и № 23.

По 12 округу победу одержала победу директор МАДОУ «Детский сад № 40 – Центр развития ребенка» Людмила Торопова (родилась в 1956 году). На праймериз она набрала 189 голосов.

По 23 округу больше всего голосов (117) набрал директор Северного треста АО «Газпром газораспределение Север» Эдуард Махмутов (родился в 1979 году).

Довыборы в думу Тобольска пройдут 11 сентября 2022 года. Места в думе стали вакантны после того, как бывший депутат Сергей Вакарин (23 округ) был осужден за то, что наехал на автомобиле на остановившего его сотрудника ГИБДД. А экс-депутат Иван Нефидов (12 округ) перешел на должность заместителя главы Нового Уренгоя.

Тобольск, Ольга Федорова

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