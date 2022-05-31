В селе под Тюменью нашли расчлененного младенца

В селе Мальково Тюменской области обнаружен расчлененный труп младенца. Тело 29 мая нашли местные жители.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка), – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Обстоятельства произошедшего пока не сообщаются. По данным агентства 72.ру, в поисках ребенка участвовали волонтеры поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас».

Тюмень, Ольга Федорова

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