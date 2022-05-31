В Тюмени будут судить главу дептранса, который похищал миллионы на дорожных контрактах

В Ленинский районный суд Тюмени суд передано уголовное дело бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Игоря Фролова. Вместе с ним будут судить еще трех человек. По данным следствия, Фролов создал ОПГ, в состав которой вошли мать чиновника, его подчиненный и директор коммерческой организации.

«Завершены расследования уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств на сумму свыше 6, 4 млн рублей в отношении четверых членов организованной преступной группы во главе с экс-директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, его родственницы, консультанта департамента, а также директора коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», – сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, фигуранты зарегистрировали компанию ООО «Кондор», с которой с 2017 по 2020 годы заключали субподрядные договоры в рамках муниципальных контрактов по содержанию и уборке автомобильных дорог, и завышали обемы работ.

«Данные работы были выполнены не в полном объеме, а оставшиеся денежные средства обналичивались и распределялись между членами организованной преступной группы», – уточняет следственный комитет.

В рамках расследования уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 6,7 млн рублей, фигуранты уголовного дела частично возместили ущерб на сумму более 3 млн рублей.

Тюмень, Ольга Фролова

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