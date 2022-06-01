В Тюмени будут судить сотрудников «Запсибгазпрома»

В Тюмени будут судить сотрудников ООО «Запсибгазпром-Газификация» за хищение на сумму более 21 млн рублей. Бывший специалист по работе с персоналом и четверо рабочих компании обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).

«В период с 2018-2021 годов обвиняемый, являющийся специалистом по работе с персоналом, за денежное вознаграждение вносил в сводные табели учета рабочего времени сведения о работниках, которые фактически работы на строительных объектах Общества, расположенных на

о. Итуруп Сахалинской области, не выполняли», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюмень, Ольга Федорова

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