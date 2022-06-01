Менеджер тюменской «дочки» Роснефти брал взятки Тойотами и Айфонами

В Тюмени будут судить менеджера тюменской «дочки» Роснефти. Бывший заместитель начальника управления организации капстроительства ООО «РН-Уватнефтегаз» обвиняется в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Судя по всему, речь идет о Дмитрии Карташове, чье дело поступило в суд 31 мая.

Обвиняемый за деньги и технику обеспечивал беспрепятственное подписание и согласование проектной, рабочей, исполнительной и прочей документации подрядчику – компании ООО «Стройпромсервис», которая проводила строительно-монтажные работы на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз».

«Обвиняемый получил от руководителя подрядной организации 2 смартфона Apple iPhone X 256GB Silver, планшетный компьютер Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey, автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», материалы для строительства дома на общую сумму 4,5 млн рублей», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В отношении руководителя компании «Стройпромсервис» уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. Санкция ч. 8 ст. 204 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Тюмень, Ольга Федорова

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