Доходы тюменского бюджета растут, на «Сотрудничество» дадут еще 43 млрд рублей

Бюджет Тюменской области 2022 года будет увеличен на 29,2 млрд рублей, уточненный план составит 224 млрд 950 млн тыс. рублей. Основной источник роста – налог на прибыль организаций (рост на 20,7 млрд руб.).

Соответствующий законопроект размещен на сайте тюменской облдумы.

Расходы бюджета вырастут на 82 млрд рублей. Половина этой суммы пойдет на программу «Сотрудничество» (плюс 43,2 млрд рублей).

Средства предлагается направить на:

• строительство и реконструкцию 27 соцобъектов в ЯНАО (рост на – 9,6 млрд руб.)

• увеличение субсидий на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда, осуществляющие перевозки по маршрутам, соединяющим Тюмень с городами Ямала (рост на 216,1 млн руб.).

• строительство железнодорожного вокзала на станции Нягань (рост на 182,4 млн руб.)

• строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог (Сургут-Салехард, участки «Восточная магистраль, путепровод и транспортная развязка в разных уровнях на пересечении железной дороги Тюмень-Сургут-Новый Уренгой», «Путепровод и транспортная развязка в разныхуровнях на пересечении железной дороги в районе ПМК-9», ж/д ст. Ныда -Пангоды, Коротчаево-Новый Уренгой, Граница ЯНАО-Губкинский, Губкинский-Пурпе, Пурпе-Пуровск, подъезд к с.Аксарка). Рост на 3,7 млрд рублей.

• строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений в Лабытнанги и в Надыме (рост на 800 млн руб.)

• финансовое и организационно-методическое обеспечение профессионального образования ХМАО (рост на 2 млрд руб.).

• оказание медицинской помощи в ХМАО, на мероприятия по недопущению распространения коронавируса и устранение его последствий (рост на 2,1 млрд рублей).

• строительство и приобретение оборудования для центральной больницы в Нижневартовске (рост на 11,6 млрд руб.).

• строительство и приобретение оборудования для участковой больницы в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района (рост на 148,7 млн руб.).

• предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из ЯНАО в Тюменскую область (рост на 2 млрд руб.).

• предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Югре (рост на 279 млн руб.).

• социальную поддержку отдельных категорий граждан, а также оказание услуг населению ХМАО (рост на 7,3 млрд руб.).

• оказание услуг в сфере физкультуры и спорта для населения Югры (рост на 3 млрд руб.).

Тюмень, Ольга Федорова

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