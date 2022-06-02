Тюменец угнал катафалк, чтобы съездить за сигаретами

Житель Упоровского района Тюменской области отправится в исправительную колонию за угон катафалка.

В апреле 2022 года пьяный тюменец угнал автомобиль ритуальных услуг, чтобы съездить на нем в магазин за сигаретами и водкой. Через час гонщик был остановлен сотрудниками полиции. Выяснилось, что он рецидивист и уже отбывал срок за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд признал мужчину виновным в угоне и управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 166 (угон) и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ), – сообщает прокуратура Тюменской области. В колонии он проведет 1 год и 3 месяца.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»