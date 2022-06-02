В котловане под Тюменью утонули малолетние дети

Двое малолетних детей утонули в котловане в деревне Решетникова Тюменского района. «Днем 2 июня 2022 года 10-летний мальчик и его 6-летний брат, находясь на рыбалке, утонули в котловане, вырытом недалеко от частного дома, где проживали дети. Глубина водоема составляет 4 метра», – сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, родители детей, руководство муниципального образования.

«С учетом собранных материалов будет дана оценка действиям должностных лиц муниципальных органов власти в части полноты и своевременности принятия мер по обеспечению безопасности купания населения в водоемах, расположенных на территории района», – заявили в следственном комитете.

Деревня Решетникова входит в Новотарманское МО, которым руководит Сергей Паначев.

Тюмень, Ольга Федорова

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