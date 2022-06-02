Тюменец похитил коров на 2 млн рублей

Житель села Заводопетровское Ялуторовского района украл 50 коров общей стоимостью 2 млн рублей. Животные принадлежали местным фермерам, один из которых жил в Тюмени и лишь изредка наведывался в село.

«Животные свободно передвигались и паслись на территории всего населенного пункта. Мужчина, приметив их, разложил корм для скота у заднего двора своего частного дома. Животные пришли к двору подозреваемого. Ранее судимый мужчина загнал коров в свой загон, снял с них бирки, созвонился с фирмой, которая принимает скот, и впоследствии сдал им чужих животных», – сообщает пресс-служба УМВД Тюменской области.

По такой схеме мужчина действовал четыре раза, выручив около 700 тысяч рублей. Деньги он отдавал жене.

Полиция разоблачила воришку. В отношении него и его супруги возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Паре грозит лишение свободы на срок до шести лет. Мужчина взят под стражу, в отношении его жены избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

18 голов крупного рогатого скота изъято и возвращено владельцам.

Тюмень, Ольга Федорова

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