В тюменских селах люди пьют опасную воду

Жители тюменских сел Абалак и Сибиряк пьют опасную воду. «Установлено, что пробы воды, полученные после очистки в с. Абалак и п. Сибиряк Тобольского района не соответствуют требованиям к обеспечению безопасности и безвредности для человека по показателю «железо»», – сообщает прокуратура Тюменской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к районной администрации о возложении на чиновников обязанности организовать снабжение населения питьевой водой надлежащего качества и в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей людей.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Тюмень, Ольга Федорова

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