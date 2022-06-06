В Тюмени депутатов будут отправлять в отставку за коррупцию

Для тюменских депутатов вводят новые меры ответственности за нарушения запретов, неисполнение обязанностей, а также предоставление недостоверных сведений о доходах.
Такие изменения собирается внести облдума в закон «О статусе депутата». Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, за нарушения к депутату может быть применена одна из следующих мер ответственности:
– предупреждение;
– освобождение от занимаемой должности в Тюменской облдуме без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в думе до прекращения срока его полномочий;
– запрет занимать должности в Тюменской областной думе до прекращения срока его полномочий.
Также вводится новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата – неоднократное несоблюдение ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции.
Изменения вносятся в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законом №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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