В Тюмени депутатов будут отправлять в отставку за коррупцию

Для тюменских депутатов вводят новые меры ответственности за нарушения запретов, неисполнение обязанностей, а также предоставление недостоверных сведений о доходах.

Такие изменения собирается внести облдума в закон «О статусе депутата». Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, за нарушения к депутату может быть применена одна из следующих мер ответственности:

– предупреждение;

– освобождение от занимаемой должности в Тюменской облдуме без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в думе до прекращения срока его полномочий;

– запрет занимать должности в Тюменской областной думе до прекращения срока его полномочий.

Также вводится новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата – неоднократное несоблюдение ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции.

Изменения вносятся в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законом №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Тюмень, Ольга Федорова

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