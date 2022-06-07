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Вторник, 7 июня 2022, 08:47 мск

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Мост Влюбленных в Тюмени окрасят в триколор

Фото – тг-канал администрации Тюмени

Мост Влюбленных в Тюмени в День России, 12 июня, подсветят цветами российского триколора.

«В автоматическом режиме будет запущен особый световой сценарий: верхние пилоны будут подсвечены белым цветом, перила синим, а тело моста (его нижняя часть) – красным», – рассказал начальник отдела текущего содержания электрооборудования и линий электропередачи МБУ «Тюменьгормост» Алексей Закк. По его словам, создавать торжественное настроение будет специальная программа, содержащая 12 сценариев световых решений.

Парадная подсветка включится в воскресенье в 22 часа 20 минут и будет гореть до рассвета 13 июня.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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