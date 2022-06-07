В Тюмени будут судить криминального авторитета

В Тюмени будут судить 63-летнего вора в законе Сергея Патрушева.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, с 2010 года обвиняемый был наделен криминальным статусом «положенец» и стал занимать высшее положение в преступной иерархии на территории Тюмени и Тюменского района.

«Он придерживался и продвигал криминальные идеи и традиции, а также негласно выполнял функции по управлению преступной деятельностью лиц, входящих в криминальную среду, и по контролю за сбором и расходованием денег, в том числе собранных незаконным путем», – рассказали в надзорном ведомстве.

В июле 2020 года Патрушев создал преступное сообщество, членами которого совершены более 10 вымогательств в отношении местных жителей. Через три месяца преступная деятельность сообщества была пресечена полицией. Во время обысков дома у бандитов нашли пистолеты и ножи, которыми запугивали потерпевших.

Патрушев обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, в организации преступного сообщества, и в вымогательстве, совершенным организованной группой. Уголовное дело в отношении криминального лидера и его 8 сообщников направлено Тюменский облсуд для рассмотрения по существу. Предварительное слушание назначено на 15 июня, – уточнили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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