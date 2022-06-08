Тюменский Роспотребнадзор рассказал, на каких территориях людей атакуют клещи

В Тюменской области в этом году 7 человек заболели клещевым энцефалитом и 8 человек – клещевым боррелиозом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, всего в медицинские организации региона обратились 11388 граждан, покусанных клещами, из них 2464 – дети в возрасте до 14 лет.

Наибольшее количество присасываний клеща зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (5024), в Ишиме и Ишимском районе (1430), в Тобольске и Тобольском районе (850), в Заводоуковском городском округе (548).

С начала эпидсезона 2022 года было исследовано 993 клеща, которых принесли тюменцы. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 29 (2,2 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза – в 425 (32,7 %) клещах.

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