В Тюменской области алабай искусал женщину и ребенка

В Тюменской области на ребенка напала среднеазиатская овчарка. Инцидент произошел в начале февраля в Бердюжском районе. Алабай освободился от привязи, выбежал за ограду дома и напал на проходящего по улице ребенка и искусал его. Затем животное напало на женщину, которая также проходила мимо.

«Прокурор района обратился с исками к хозяину собаки о взыскании компенсации морального вреда в пользу женщины и родителей ребенка. В судебном заседании хозяин собаки исковые требования признал в полном объеме, с него взыскана компенсация за причиненный моральный вред на общую сумму 80 тыс. рублей», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Оба решения вступили в законную силу.

Тюмень, Ольга Федорова

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