На Тюмень надвигается непогода – сильный ветер и грозы

На Тюмень надвигается непогода. По данным регионального ЦГМС, днем 10 июня повсеместно пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы, ветер от юго-восточного до юго-западного 6-11 м/с. При грозе порывы днем до 17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей, воздержаться от поездок на личном транспорте.

«На улице надо избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабозакрепленных конструкций зданий и сооружений. Нельзя разводить открытый огонь», – говорят спасатели.

Тюмень, Ольга Федорова

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