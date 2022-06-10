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Пятница, 10 июня 2022, 12:48 мск

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В Тюменской области водитель сжег КамАЗ с грузом на 11 миллионов

В Тюменской области осужден водитель, по вине которого сгорел КамАЗ с грузом на общую сумму свыше 11 млн рублей.

В конце января 2021 года житель Ижевска перевозил на КамАЗ с полуприцепом автомобильные шины. На стоянке у автокемпинга на 216 км автодороги Тюмень-Омск (на территории Голышмановского ГО) он оставил без присмотра в кабине грузовика включенную портативную газовую плитку.

В результате произошел пожар – КАМАЗ и перевозимый груз были уничтожены огнем.

Приговор 64-летнему ижевчанину вынес Голышмановский районный суд. Мужчина признан виновным уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности (ст. 168 УК РФ). Суд приговорил водителя к штрафу в размере 40 тыс. рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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