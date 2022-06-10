Три уральских губернатора хотят создать альтернативу популярным курортам

Главы Тюменской, Челябинской и Курганской областей 10 июня подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма.

Соглашение предусматривает прямые партнерские отношения между регионами в этой сфере. Оно будет способствовать развитию экономики территорий, поможет созданию совместных межрегиональных туристических продуктов и туристической инфраструктуры.

Документ также предусматривает формирование автомобильного маршрута по направлению Челябинск – Шадринск – Тюмень.

«Мы должны разработать общие туристические продукты и все вместе продвигать и создавать для этого всю необходимую инфраструктуру. Тогда, я уверен, что у большинства наших земляков не будет необходимости лететь куда-то далеко, а можно будет получить море эмоций здесь, на нашей территории», – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Соглашение Александр Моор, Алексей Текслер и Вадим Шумков подписали в Миассе, в ходе совещания по вопросам развития туризма на территории УрФО.

Тюмень, Ольга Федорова

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