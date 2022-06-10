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Пятница, 10 июня 2022, 19:57 мск

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На трассе Тюмень-Омск погибла девушка за рулем «Харлей Дэвидсон»

Фото – тг-канал ГИБДД Тюменской области

Смертельное ДТП произошло сегодня на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, в аварии погибла девушка-мотоциклист.

«31-летняя водитель мотоцикла скончалась на месте ДТП, это жительница Омск, она ехала в Тюмень на выходные дни», – рассказали в инспекции.

По предварительным данным, автомобиль «ГрейтВолл» выехал на встречную полосу, произошло столкновение с мотоциклом «Харлей Дэвидсон». От удара внедорожник отбросило в кювет и дерево. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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