В Тюмени судили директора УК за хищение помещений в новостройках

В Тюмени суд приговорил бывшего директора ООО «Управляющая компания Тюменьремжилсервис» и его сообщника к 4 и 5 годам в исправительной колонии общего режима.

Подсудимые похитили помещения в двух новостройках областного центра.

«С 2014 по 2015 годы от имени подконтрольной организации они изготовили подложные договоры об инвестировании капитала в строительство многоквартирных домов № 24 и № 28 по ул. Судоремонтной в Тюмени и акты приема-передачи шести нежилых помещений в них. Зарегистрировав право собственности, злоумышленники продали объекты недвижимости. Полученные деньги подсудимые присвоили», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Размер причиненного ущерба составил более 20 млн рублей.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Тюмень, Ольга Федорова

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