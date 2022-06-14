В тюменском детсаду детей кормили селедкой неизвестного происхождения

В детском саду Ишима детей кормили селедкой неизвестного происхождения.

Как сообщает Россельхознадзор, некий индивидуальный предприниматель по фамилии Дядичко оформил документы на 51 кг соленой сельди в адрес МАДОУ «ЦРР детский сад №19 Ишима» и 5 кг в адрес МАОУ «Ишимская школа-интернат».

«При анализе информации, размещенной в системе «Меркурий», установлено, что эВСД на поступление рыбы в адрес индивидуального предпринимателя отсутствуют. Таким образом, ИП Дядичко Т.К. осуществляла реализацию продукции неизвестного происхождения, что является нарушением ветеринарных правил», – сообщили в ведомстве.

В целях пресечения нарушений ветеринарного законодательства предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о реализации продукции неизвестного происхождения направлена в адрес детсада и интерната.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»