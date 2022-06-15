Тюменская больница заплатит 1,3 млн рублей за смерть пациента.

В марте 2016 года житель села Армизонское оступился в ограде своего дома упал грудью на железную бочку. Пострадавшего доставили в больницу, где хирург Нурлан Жакенов сделал ему операцию со вскрытием грудной клетки, но так и не выявил источник кровотечения.

Оказалось, что при падении мужчина сломал два ребра, которые повредили легкое и, несмотря на оперативное вмешательство, мужчина через некоторое время скончался от кровопотери и начавшегося сепсиса.

Врач-анестезиолог Дмитрий Киргинцев тогда был дежурным и лечащим врачом пациента, после операции находившегося в палате интенсивной терапии с диагнозом: «непроникающее ранение диафрагмы, осложненной большим гемотораксом».

Пациент скончался, а врачей обвинили в причинении смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и привлекли к уголовной ответственности.

«Осужденные за врачебную ошибку Армизонским районным судом к 1 году ограничения свободы 35-летний хирург Нурлан Жакенов и его коллега Дмитрий Киргинцев при помощи адвокатов пытались вернуть себе честное имя. От более серьезной уголовной ответственности они были освобождены из-за прошедших сроков давности совершенного преступления, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. – Обратившись с апелляционной жалобой в Тюменский областной суд, адвокаты заявили о невиновности своих подзащитных. Однако в апелляционной инстанции областного суда посчитали иначе и оставили приговор без изменения. Мужчины обжаловали это решение в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции (г. Челябинск), но и там не нашли оснований для изменения приговора».

Родственники погибшего мужчины потребовали от больницы компенсацию морального вреда. Истцы просили взыскать с ответчика в общей сложности 7 млн рублей. Но суд, изучив все обстоятельства, удовлетворил иск частично. С ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (Ишим) взыскали в пользу вдовы 250 тыс. рублей, а в пользу оставшихся без отца детей – 1 млн 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»