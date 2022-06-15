В Тюмень везут мощи преподобного Сергия Радонежского

В Тюмень привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Ковчег с мощами святого прибудет в Свято-Троицкий мужской монастырь 17 июня в 11 часов. Его встретит Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Поклониться святыне тюменцы смогут до вечера 18 июня в монастыре по адресу: ул. Коммунистическая, 10.

«Событие приурочили к 600-летию обретения мощей преподобного. Сергий Радонежский своими молитвами помог русскому войску победить на Куликовом поле. Его считают хранителем земли русской и великим чудотворцем», – сообщили в правительстве Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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