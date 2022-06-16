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Четверг, 16 июня 2022, 08:59 мск

Новости Тюмень

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В Тюменской области людям разрешили ходить в лес

В Тюменской области с 17 июня снимается запрет на посещения лесов. При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем: в лесах и на прилегающих территориях; на приусадебных участках.

В областном правительстве напоминают, что с 8 июня штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличены в 10 раз для физических лиц и в 2 раза для юридических.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наступит при ущербе от 10 тыс. рублей. Нарушителю грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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